Жена Карпина о работе в школе: «Нравился процесс преподавания, объяснять и видеть результат. Учительский авторитет потерян – раньше был выше, сейчас на равных в лучшем случае»

Жена Валерия Карпина рассказала про свой опыт работы в школе.

– Вы говорили, что много лет просыпались в шесть сорок. Когда работали учительницей в школе?

– Да.

– У вас педагогическое образование?

– Да, я педагог. Преподавала английский и эстонский.

– Сколько лет?

– Конкретно в школе – шесть. В двух гимназиях. До этого еще два года преподавала на курсах для взрослых.

– Что вам нравилось в этой работе?

– Сам процесс преподавания. Нравится объяснять и видеть результат. Нравятся вызовы. До сих пор дружу с одним учеником из гимназии, про которого все говорили: «Ой, с ним будут проблемы». Но мало того, что у меня с ним не было проблем, так он еще и ЕГЭ сдал значительно лучше остальных. Когда понимала, что это результат моей работы, что сумела заинтересовать и найти подход, реально получала наслаждение. И таких случаев много.

Я была требовательным педагогом. Никогда не закрывала глаза: «Троечник? Нарисую, и пусть идет с богом». Всегда пыталась что-то додать, мотивировать. Даже тем, кому этого не особо хотелось.

Благодаря педагогическому опыту понимаю работу мужа. Когда он делится со мной [рабочими моментами], могу обсудить, прокомментировать. Тренер – в любом случае педагог. А у меня неплохо получалось преподавать, я работала примерно с тем же возрастом, что и муж. Некоторым выпускникам – по 19 лет. И они тоже все разные, тоже надо искать подход, чтобы они позволили чему-то себя научить.

Из-за того, что профессии пересекаются, нам с мужем еще проще быть в связке.

– Последний педагогический совет, который вы дали мужу.

– Я бы не сказала, что он просит советы. Мы просто можем что-то обсудить. Муж говорит: «Ну представь: сидит пятиклассник, а тебе нужно дать ему экзамен для 10-го класса». Или: «У твоих учеников экзамены были раз в год, а у моих – каждую неделю в матчах». То есть мы даже просто в общении проводим такие параллели.

– Вы однажды сказали, что учителя стали обслуживающим персоналом. Что имели в виду?

– Когда я училась в школе – это было меньше 20 лет назад, закончила в 2007-м, – для нас учитель был авторитетом. Не могло быть такого, что я прихожу к маме, говорю, что учитель такой и сякой, а она идет разбираться, почему у меня тройка. Спрос был с меня. А теперь – спрос с учителя в первую очередь.

Учительский авторитет потерян. Не помню, чтобы в мое время учителю могли нахамить. Могли поспорить, но это совершенно иначе. Учитель был выше. А сейчас в лучшем случае на равных. К тому же родители стали активно участвовать в процессе обучения: «Зачем вы это проходите? Почему так объясняете?» Это как с врачами: «Нет, у меня вот такой диагноз – я в гугле смотрела».

– Когда вы закончили преподавать?

– Как вышла замуж. Свадьба 10 июня 2017-го, и где-то 20 июня я уволилась. Выпустила свой 12-й класс, уже Карпиной провела выпускной, заполнила все документы на учеников – и ушла.

– Хотели уйти?

– Да. Если с музыкой не хотела и не хочу заканчивать, то в школу не вернусь. Именно из-за того, что не нравятся отношение к учителям и бумажная волокита. Я бы с удовольствием преподавала взрослым на курсах. Даже порывалась вернуться, но понимаю, что с моими постоянными разъездами это невозможно.

– Не думали открыть частную школу?

– Просто открыть, чтобы кто-то за меня преподавал, не хочу. Мне именно нравится обучать, а не руководить, – сказала в интервью Спортсу’’ Дарья Карпина.

Дарья Карпина – очень личное интервью жены главного тренера России