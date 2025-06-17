Нуньес рассчитывает на более важную роль в новом клубе, чем в «Ливерпуле» в прошлом сезоне. Форвард интересен «Наполи» и «Милану»

Дарвин Нуньес рассчитывает на важную роль в новой команде.

Ранее появилась информация , что нападающий «Ливерпуля » интересен «Наполи» и «Милану ». Мерсисайдцы готовы продать уругвайца за 60 млн евро, его зарплата составляет около 5 млн евро в год.

По данным Corriere dello Sport, «Наполи » все время поддерживает контакты с Нуньесом на фоне конкуренции со стороны других клубов. Нападающий хочет быть важной частью своей будущей команды и получать больше игрового времени, чем в «Ливерпуле» в минувшем сезоне.

Также сообщается, что договориться о подписании форварда не смог «Аль-Наср ».

В сезоне-2024/25 Нуньес забил 5 голов в 30 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь .