Нуньес рассчитывает на более важную роль в новом клубе, чем в «Ливерпуле» в прошлом сезоне. Форвард интересен «Наполи» и «Милану»
Дарвин Нуньес рассчитывает на важную роль в новой команде.
Ранее появилась информация, что нападающий «Ливерпуля» интересен «Наполи» и «Милану». Мерсисайдцы готовы продать уругвайца за 60 млн евро, его зарплата составляет около 5 млн евро в год.
По данным Corriere dello Sport, «Наполи» все время поддерживает контакты с Нуньесом на фоне конкуренции со стороны других клубов. Нападающий хочет быть важной частью своей будущей команды и получать больше игрового времени, чем в «Ливерпуле» в минувшем сезоне.
Также сообщается, что договориться о подписании форварда не смог «Аль-Наср».
В сезоне-2024/25 Нуньес забил 5 голов в 30 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Corriere dello Sport
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