Эмре Белезоглу: «Тренерство как приготовление еды – нужно придумать рецепт, исходя из того, что есть в холодильнике. Строю игру прагматично, чтобы заработать 3 очка»
Бывший игрок «Интера», «Атлетико», «Ньюкасла», «Галатасарая» и «Фенербахче» сейчас возглавляет «Антальяспор». Команда заняла 15-е место в минувшем чемпионате Турции.
– Многие знают вас как игрока, но какой Эмре тренер?
– Тренер, осознающий сильные стороны команды и пытающийся построить игру прагматично, чтобы заработать три очка.
Есть принципы, которым я всегда остаюсь верен. Например, владение мячом и планы контратаки, когда мяч у соперника.
Но я сравниваю тренерскую работу с приготовлением еды: все зависит от ингредиентов, которые у вас есть. Вы должны придумать рецепт в соответствии с тем, что у вас есть в холодильнике.
Я составляю план, чтобы выиграть конкретный матч, и пока у нас все хорошо, – сказал главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу.
Белезоглу о Моуринью в «Фенербахче»: «Это громкое имя, его присутствие ценно для турецкого футбола. Но это был провальный сезон, ожидания людей сильно выросли с его приходом»