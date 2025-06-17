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Эмре Белезоглу: «Тренерство как приготовление еды – нужно придумать рецепт, исходя из того, что есть в холодильнике. Строю игру прагматично, чтобы заработать 3 очка»

Эмре Белезоглу сравнил работу тренера с приготовлением еды.

Бывший игрок «Интера», «Атлетико», «Ньюкасла», «Галатасарая» и «Фенербахче» сейчас возглавляет «Антальяспор». Команда заняла 15-е место в минувшем чемпионате Турции.

– Многие знают вас как игрока, но какой Эмре тренер?

– Тренер, осознающий сильные стороны команды и пытающийся построить игру прагматично, чтобы заработать три очка.

Есть принципы, которым я всегда остаюсь верен. Например, владение мячом и планы контратаки, когда мяч у соперника.

Но я сравниваю тренерскую работу с приготовлением еды: все зависит от ингредиентов, которые у вас есть. Вы должны придумать рецепт в соответствии с тем, что у вас есть в холодильнике.

Я составляю план, чтобы выиграть конкретный матч, и пока у нас все хорошо, – сказал главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: As
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