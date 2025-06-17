Эмре Белезоглу: «Тренерство как приготовление еды – нужно придумать рецепт, исходя из того, что есть в холодильнике. Строю игру прагматично, чтобы заработать 3 очка»

Эмре Белезоглу сравнил работу тренера с приготовлением еды.

Бывший игрок «Интера », «Атлетико », «Ньюкасла », «Галатасарая » и «Фенербахче » сейчас возглавляет «Антальяспор ». Команда заняла 15-е место в минувшем чемпионате Турции.

– Многие знают вас как игрока, но какой Эмре тренер?

– Тренер, осознающий сильные стороны команды и пытающийся построить игру прагматично, чтобы заработать три очка.

Есть принципы, которым я всегда остаюсь верен. Например, владение мячом и планы контратаки, когда мяч у соперника.

Но я сравниваю тренерскую работу с приготовлением еды: все зависит от ингредиентов, которые у вас есть. Вы должны придумать рецепт в соответствии с тем, что у вас есть в холодильнике.

Я составляю план, чтобы выиграть конкретный матч, и пока у нас все хорошо, – сказал главный тренер «Антальяспора» Эмре Белезоглу .

Белезоглу о Моуринью в «Фенербахче»: «Это громкое имя, его присутствие ценно для турецкого футбола. Но это был провальный сезон, ожидания людей сильно выросли с его приходом»