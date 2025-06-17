Экс-вратарь «Барсы» Масип о тер Стегене: «Он должен играть в старте, Марк среди 3-4 лучших голкиперов мира. Он идеально подходил клубу, поэтому я еще больше удивлен»
Ранее сообщалось, что сине-гранатовые выплатили отступные голкипера «Эспаньола» Жоана Гарсии и в ближайшее время оформят трансфер. Утверждалось, что Гарсия станет первым номером в «Барсе».
«На мой взгляд, тер Стеген должен быть в стартовом составе. Я это сам пережил и три года подряд смотрел, как он тренируется, и знаю, какой уровень он может показывать, а также лидерские качества, авторитет в раздевалке и сильную личность.
Мне кажется, что это вратарь, который на протяжении десяти лет доказывал, что входит в тройку или четверку лучших вратарей мира и показывал очень высокий уровень в «Барсе», с которой он выиграл множество титулов.
Я думаю, он идеально подходил «Барселоне», и именно поэтому я еще больше удивлен», – сказал бывший вратарь «Барсы».