«Атлетико» может подписать Диня, если трансфер Робертсона из «Ливерпуля» не состоится

«Атлетико» рассматривает трансфер Люки Диня из «Астон Виллы».

Как сообщает The Times, приоритетной целью мадридского клуба является Эндрю Робертсон из «Ливерпуля». Однако испанцы рассматривают Диня в качестве альтернативы, если трансфер Робертсона не состоится.

Ранее стало известно , что защитник «Ливерпуля » согласился перейти в «Атлетико». Но будущее Робертсона зависит от того, состоится ли переход Милоша Керкеза из «Борнмута».

В случае, если сделка с Робертсоном сорвется, «Атлетико » может подписать Люку Диня из «Астон Виллы». На счету 31-летнего французского защитника 4 результативные передачи в 32 матчах в АПЛ .