Фердинанд о словах Рангника, что «МЮ» нужна операция на открытом сердце: «Его поносили и высмеивали, но он был совершенно прав. Уверен, Аморим думает так же»
Рио Фердинанд согласился со словами Ральфа Рангника про «Манчестер Юнайтед».
Весной 2022 года немецкий специалист, на тот момент возглавляющий манкунианцев, сравнил перестройку в клубе с операцией на открытом сердце.
«Насколько правдивыми кажутся эти слова сейчас? Его [Рангника] поносили и высмеивали, когда он говорил об этом. Он был совершенно прав.
И я думаю, что Аморим сидит за закрытыми дверями и думает так же», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в ролике для своего ютуб-канала Rio Ferdinand Presents.
«Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 19 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
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