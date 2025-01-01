Фердинанд о словах Рангника, что «МЮ» нужна операция на открытом сердце: «Его поносили и высмеивали, но он был совершенно прав. Уверен, Аморим думает так же»

Рио Фердинанд согласился со словами Ральфа Рангника про «Манчестер Юнайтед».

Весной 2022 года немецкий специалист, на тот момент возглавляющий манкунианцев, сравнил перестройку в клубе с операцией на открытом сердце.

«Насколько правдивыми кажутся эти слова сейчас? Его [Рангника ] поносили и высмеивали, когда он говорил об этом. Он был совершенно прав.

И я думаю, что Аморим сидит за закрытыми дверями и думает так же», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед » в ролике для своего ютуб-канала Rio Ferdinand Presents.

«Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 22 очка после 19 туров.