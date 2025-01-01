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  • Фердинанд о словах Рангника, что «МЮ» нужна операция на открытом сердце: «Его поносили и высмеивали, но он был совершенно прав. Уверен, Аморим думает так же»
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Фердинанд о словах Рангника, что «МЮ» нужна операция на открытом сердце: «Его поносили и высмеивали, но он был совершенно прав. Уверен, Аморим думает так же»

Рио Фердинанд согласился со словами Ральфа Рангника про «Манчестер Юнайтед».

Весной 2022 года немецкий специалист, на тот момент возглавляющий манкунианцев, сравнил перестройку в клубе с операцией на открытом сердце.

«Насколько правдивыми кажутся эти слова сейчас? Его [Рангника] поносили и высмеивали, когда он говорил об этом. Он был совершенно прав. 

И я думаю, что Аморим сидит за закрытыми дверями и думает так же», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в ролике для своего ютуб-канала Rio Ferdinand Presents.

«Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка после 19 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Goal
logoРио Фердинанд
logoРальф Рангник
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
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