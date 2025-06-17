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Осипенко – болельщикам «Ростова» после перехода в «Динамо»: «Ухожу, но не прощаюсь. Буду следить за успехами команды и еще увижу вас на трибунах, надеюсь»

Максим Осипенко обратился к болельщикам «Ростова» после перехода в «Динамо».

Сегодня 31-летний защитник официально стал игроком бело-голубых. В составе «Ростова» он выступал с 2020 года. 

«Я благодарю вас за годы, проведенные вместе. Спасибо за поддержку, за веру в нас, за вашу преданность.

Я всегда буду помнить Ростов и наших болельщиков. Ухожу, но не прощаюсь: буду следить за успехами команды и, надеюсь, еще увижу вас на трибунах.

Всего вам доброго, дорогие болельщики! Я буду всегда вспоминать вас с теплом!» – приводит слова футболиста пресс-служба ростовчан. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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