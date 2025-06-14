«Лидс» предложил «Удинезе» 15 млн евро за Бийола, итальянцы хотят 20 млн. ЦСКА полагается 10% от суммы сделки (Николо Скира)
«Лидс» предложил «Удинезе» 15 млн евро за Яку Бийола, ЦСКА полагается 10%.
Итальянский клуб хочет получить за 26-летнего словенского защитника 20 миллионов евро, как сообщает инсайдер Николо Скира.
Ранее Бийол выступал за ЦСКА (с 2018 по 2022 год с перерывом). Московскому клубу полагается 10% от сделки по перепродаже футболиста.
«Лидс» по итогам минувшего сезона вернулся в АПЛ из Чемпионшипа.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Николо Скира
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