«Лидс» предложил «Удинезе» 15 млн евро за Бийола, итальянцы хотят 20 млн. ЦСКА полагается 10% от суммы сделки (Николо Скира)

«Лидс» предложил «Удинезе» 15 млн евро за Яку Бийола, ЦСКА полагается 10%.

Итальянский клуб хочет получить за 26-летнего словенского защитника 20 миллионов евро, как сообщает инсайдер Николо Скира.

Ранее Бийол выступал за ЦСКА (с 2018 по 2022 год с перерывом). Московскому клубу полагается 10% от сделки по перепродаже футболиста.

«Лидс» по итогам минувшего сезона вернулся в АПЛ из Чемпионшипа.

CAS обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 млн евро и 5% годовых за Влашича в течение 45 дней после одобрения Великобритании или отмены санкций