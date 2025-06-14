  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Лидс» предложил «Удинезе» 15 млн евро за Бийола, итальянцы хотят 20 млн. ЦСКА полагается 10% от суммы сделки (Николо Скира)
2

«Лидс» предложил «Удинезе» 15 млн евро за Бийола, итальянцы хотят 20 млн. ЦСКА полагается 10% от суммы сделки (Николо Скира)

«Лидс» предложил «Удинезе» 15 млн евро за Яку Бийола, ЦСКА полагается 10%.

Итальянский клуб хочет получить за 26-летнего словенского защитника 20 миллионов евро, как сообщает инсайдер Николо Скира. 

Ранее Бийол выступал за ЦСКА (с 2018 по 2022 год с перерывом). Московскому клубу полагается 10% от сделки по перепродаже футболиста. 

«Лидс» по итогам минувшего сезона вернулся в АПЛ из Чемпионшипа. 

CAS обязал «Вест Хэм» выплатить ЦСКА 8,55 млн евро и 5% годовых за Влашича в течение 45 дней после одобрения Великобритании или отмены санкций

Чего добьется Карпин в «Динамо»?6480 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Николо Скира
возможные трансферы
деньги
logoЛидс
logoпремьер-лига Англия
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoУдинезе
logoсерия А Италия
logoЯка Бийол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рафинья лайкнул пост в соцсети, где сказано, что он не получит «Золотой мяч» – повторится история с Неймаром и Винисиусом
8346 минут назадФото
ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост главного тренера. Гинер лично заинтересован в этом (Джанлука Ди Марцио)
101сегодня, 07:05
«Рома» выставила Довбика на трансфер. Гасперини не рассчитывает на форварда (Calcio in Pillole)
20сегодня, 06:55
Карпин возглавил «Динамо», Бекхэм стал рыцарем, «Реал» купил Мастантуоно, спорт Ирана осудил атаку Израиля, решение CAS по делу Влашича и другие новости
11сегодня, 06:10
«Основа» клубного ЧМ: соберите команду за 2 минуты, чтобы смотреть было еще интереснее
сегодня, 05:00Тесты и игры
«Тоттенхэм» готов заплатить 65+5 млн фунтов за Мбемо. Клуб предложил «Брентфорду» больше, чем «МЮ» (Mirror)
22сегодня, 04:10
Бекхэм посвящен в рыцари за заслуги в футболе и благотворительную деятельность
96вчера, 22:12
Мостовой о Мусаеве: «Если человек нефутбольный, он им и останется. Давайте позовем его поиграть. Да он не поймет, как остановить мяч»
194вчера, 21:58
Карпин – фанатам «Динамо»: «В каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать, претензий по самоотдаче точно не будет. Результат зависит от многих факторов»
90вчера, 21:52
«Ювентус» ищет полузащитника. Эдерсон – основная цель, Тонали и Фраттези тоже в списке
11вчера, 21:48
Ко всем новостям
Последние новости
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Испания против Румынии, Франция сыграет с Грузией, матчи Англии и Германии пройдут в воскресенье
1 минуту назад
Евро-2025 (U19). Групповой этап. Германия сыграет с Нидерландами, Англия – с Норвегией
221 минуту назад
МЛС. «Канзас-Сити» Шапи сыграет с «Далласом»
26 минут назад
Булыкин о Карпине в «Динамо» и сборной России: «Для меня нефутбольная ситуация, когда тренер совмещает. Сборная – тоже в каком‑то плане клуб»
526 минут назад
Форвард «Интера» Тареми не смог вылететь из Тегерана в США для участия в КЧМ. Воздушное пространство Ирана закрыто на фоне атак Израиля
951 минуту назад
«Торпедо» подпишет форварда «Силекса» Ади Алича на 3 года. Сумма трансфера – 200 тысяч евро (Sport24)
6сегодня, 07:10
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Шэньчжэнем», начало в 14:35. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
сегодня, 06:53Видео
Экс-игрок «МЮ» и «Уотфорда» Клеверли возглавил «Плимут», вылетевший из Чемпионшипа. Клуб уволил Руни по ходу минувшего сезона
3сегодня, 06:37
«Борнмут» предлагал 40 млн евро за Хилу – «Лацио» отказался от сделки (Альфредо Педулла)
3сегодня, 06:22
Глава «Палмейраса» Лейла: «Наш клуб – самый надежный и хорошо управляемый в Южной Америке. Мы являемся мировым эталоном. И у руля – женщина»
4сегодня, 04:40