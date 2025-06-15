«Я не уважаю Гаттузо». Монтоливо о новом тренере сборной Италии
Риккардо Монтоливо заявил, что не уважает Дженнаро Гаттузо.
Сегодня Гаттузо, бывший футболист и тренер «Милана» и чемпион мира 2006 года, возглавил сборную Италии.
Вчера, когда о назначении еще не было объявлено, но уже было понятно, что главным тренером итальянцев станет 47-летний специалист, экс-полузащитник «Милана» Монтоливо высказался об этом в эфире Sky.
«Скажем так, он не тот человек, которого я уважаю. Конечно, я надеюсь, что во главе сборной Италии он сделает все возможное», – сказал Риккардо.
Напомним, что Монтоливо и Гаттузо пересекались в «Милане» в 2017-2019 годах. Хавбек сперва потерял капитанскую повязку, а затем стал играть все меньше и меньше.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Gazzetta dello Sport
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