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Маттеус о Кейне: «Он не выглядит счастливым при Тухеле в сборной. В «Баварии» веселье, удовольствие и атака – приоритеты, там у него другой язык тела»

Лотар Маттеус заявил, что Харри Кейн несчастлив в сборной Англии.

Ранее «Бавария» разгромила «Окленд Сити» (10:0) в своем 1-м матче на клубном чемпионате мира.

«Харри Кейн ничего не забил в победном со счетом 10:0 матче. Возможно, недавно он и забил гол за Англию против Андорры (1:0), но когда он в составе национальной сборной, его всегда нужно подбадривать.

В «Баварии» веселье, удовольствие и атака являются главными приоритетами, в Англии сейчас даже не работают над футболом.

Даже печально, что Кейн насколько профессионален в своей работе. Он не выглядит особенно счастливым при нынешнем тренере Тухеле – так же, как и при его предшественнике Саутгейте. Его язык тела в «Баварии» отличается от языка тела в национальной сборной», – сказал Sky Sport Germany экс-игрок мюнхенцев.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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