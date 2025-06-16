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  • «Удинезе» запросит около 30 млн евро за форварда Лукку – «Наполи» рассматривают игрока ростом 201 см на подмену Лукаку. Клубы встретятся на этой неделе (La Gazzetta dello Sport)
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«Удинезе» запросит около 30 млн евро за форварда Лукку – «Наполи» рассматривают игрока ростом 201 см на подмену Лукаку. Клубы встретятся на этой неделе (La Gazzetta dello Sport)

«Наполи» планирует вскоре оформить трансфер Лоренцо Лукки.

Ранее сообщалось, что нападающий «Удинезе» дал принципиальное согласие на переход в неаполитанский клуб.

По данным La Gazzetta dello Sport, на этой неделе у клубов запланирована новая встреча для поиска окончательного соглашения о трансфере. Игрока просил подписать Антонио Конте, его кандидатура была также поддержана спортивным директором Джованни Манной.

В «Наполи» считают, что у Лукки есть все необходимое, чтобы стать подменой для Ромелу Лукаку в центре атаки: рост 201 см, способность связывать игру, умение атаковать из глубины, а также отрабатывать без мяча, что является обязательным условием Конте для форвардов.

Теперь клубы должны достигнуть соглашения. Сумма трансфера может составить около 30 млн евро с меньшей или большей величиной бонусов.

В прошедшем сезоне Лукка стал лучшим бомбардиром «Удине». В 33 матчах Серии А на его счету 12 голов и 1 ассист. Также 24-летний форвард забил 2 мяча в 3 играх Кубка Италии.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoНаполи
logoЛоренцо Лукка
logoУдинезе
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
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