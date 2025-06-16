«Удинезе» запросит около 30 млн евро за форварда Лукку – «Наполи» рассматривают игрока ростом 201 см на подмену Лукаку. Клубы встретятся на этой неделе (La Gazzetta dello Sport)

«Наполи» планирует вскоре оформить трансфер Лоренцо Лукки.

Ранее сообщалось, что нападающий «Удинезе » дал принципиальное согласие на переход в неаполитанский клуб.

По данным La Gazzetta dello Sport, на этой неделе у клубов запланирована новая встреча для поиска окончательного соглашения о трансфере. Игрока просил подписать Антонио Конте , его кандидатура была также поддержана спортивным директором Джованни Манной.

В «Наполи » считают, что у Лукки есть все необходимое, чтобы стать подменой для Ромелу Лукаку в центре атаки: рост 201 см, способность связывать игру, умение атаковать из глубины, а также отрабатывать без мяча, что является обязательным условием Конте для форвардов.

Теперь клубы должны достигнуть соглашения. Сумма трансфера может составить около 30 млн евро с меньшей или большей величиной бонусов.

В прошедшем сезоне Лукка стал лучшим бомбардиром «Удине». В 33 матчах Серии А на его счету 12 голов и 1 ассист. Также 24-летний форвард забил 2 мяча в 3 играх Кубка Италии.