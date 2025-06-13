Лукка согласен перейти в «Наполи». У лучшего бомбардира «Удинезе» 12 голов в Серии А
Лоренцо Лукка дал принципиальное согласие на переход в «Наполи».
На следующей неделе неаполитанцы намерены договориться с «Удинезе».
24-летний форвард – лучший бомбардир клуба из Удине. В минувшем сезоне в 33 матчах Серии А на его счету 12 голов и 1 ассист. Также Лукка забил 2 мяча в 3 играх Кубка Италии.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport Italia
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