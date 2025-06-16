Лапорта не стал показывать Эстеладу во время похода на гору Монтсеррат в честь 125-летия «Барсы». Президент «блауграны» свернул флаг, чтобы на фото не было видно звезды
Жоан Лапорта отказался позировать с флагом движения за независимость Каталонии.
В субботу фанаты «Барселоны» и члены клуба отправились в поход на гору Монсеррат к монастырю Святой Марии в честь 125-летия команды. Более половины участников Marxa Culer («Марша Кулес» – Спортс’’) преодолели расстояние в 47 километров.
La Razon сообщает, что во время мероприятия Жоан Лапорта отказался принять Эстеладу – флаг, символизирующий борьбу за независимость Каталонии от Испании. Позируя для фото, президент «Барселоны» взял один конец флага и свернул его таким образом, чтобы в кадр не попала звезда, отличающая Эстеладу от официального флага Каталонии.
Отмечается, что поступок Лапорты вызвал недовольство части болельщиков «Барселоны», подвергших президента «блауграны» критике в соцсетях.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Razon
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