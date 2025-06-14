Фанаты «Барсы» совершили восхождение на гору Монсеррат к монастырю Святой Марии в честь 125-летия клуба. Некоторые прошли 47 км

Болельщики «Барселоны» совершили восхождение на гору Монсеррат.

В честь 125-летия каталонского клуба болельщики отправились в поход на гору Монсеррат к монастырю Святой Марии.

Более половины участников марафона стартовали прошлой ночью со стадиона Йохана Кройфа, пройдя 47 километров.

Утром 14 июня они встретились с теми, кто выбрал более короткий маршрут (6 километров), начинавшийся в Кольбато.

Этот марш называется Marxa Culer.

«Marxa Culer символизирует братство двух учреждений, приверженных каталонской идентичности, культуре, языку, правам и свободам Каталонии, а также разделяющих открытый, глобальный и инклюзивный взгляд», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта .