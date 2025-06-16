Орлов о Карпине в «Динамо»: «Не совсем понятно, за какие заслуги – его «Ростов» стал 8-м. Чтобы стать чемпионом, нужен бюджет – не знаю, справится клуб или нет»

Геннадий Орлов оценил назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Наверное, это хорошо, что российский тренер возглавил московское «Динамо ». На результаты посмотрим. Он нравится молодым ребятам, но там все же будут игроки более старшего возраста. Так что он должен найти общий язык с каждым игроком.

Конечно, это назначение не стало неожиданностью – об этом много говорили. Поменяет ли он игру «Динамо», сейчас сложно сказать. У него самый яркий этап карьеры был в московском «Спартаке », когда он занял второе место, не дотянул до золота. Хотя условия были великолепные. А сейчас, чтобы стать чемпионом, нужен очень хороший бюджет, чтобы приобретали игроков, которые нужны тренеру. Не знаю, как «Динамо» с этим справится или нет. Потому что футбол высокого профессионального уровня – это бизнес.

Надо пожелать Карпину успеха, хотя его «Ростов » в итоге стал восьмым. И не совсем понятно, за какие заслуги взяли Карпина с точки зрения результата. Это тоже риск», – cказал комментатор.