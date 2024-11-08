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Хакеры слили в сеть базу данных 1win со 100 млн пользователей

Хакеры опубликовали базу данных офшорной букмекерской компании 1win, в которой насчитывается порядка 100 миллионов пользователей.

В сеть утекли пароли пользователей, ФИО разработчиков и их личные данные, а также алгоритмы работы онлайн-казино.

«Как я писал ранее, мы сталкивались с невероятно сильными ddos-атаками, которые в какой-то момент не выдерживал даже наш провайдер ddos-защиты.

Это доставило нам много неудобств, но мы хорошо усилились в этом направлении. За ddos-атаками последовали иные атаки, которые происходили регулярно.

Немного расскажу про эти атаки:

1. Засылали вирусы сотрудникам, чтоб получить пароли от серверов.

2. Множественные атаки инфраструктуры.

3. Атака наших сервисов и даже взлом одного из мерчантов.

Мы усиливали отдел информационной безопасности, активно работали в этом направлении, но все-таки была уязвимость, которую не закрыли и ею воспользовались.

Итог: взломали часть базы данных пользователей, где есть мейлы и телефоны. В этой базе 100 млн пользователей.

Когда взломали Stake и украли 41 млн долларов, или когда были взломы «Яндекса», я просто молился богу, чтоб у нас такого никогда не произошло.

Увы, сегодня сложно найти компанию, к которой приковано огромное количество внимания, где не сталкивались с утечками информации. Это проходили очень крупные бренды в сфере IT по всему миру, да и в нашей сфере через это прошли большинство продуктов.

На мой аккаунт в телеграме стабильно раз в 2-3 дня поступают предложения купить чью-то базу клиентов. Я всегда понимал, что когда-то это может случиться и с нами и, к сожалению, случилось.

Чтоб не допустить слив базы, у нас требовали 15 млн долларов. Изначально требовали 1 млн, но в процессе этого диалога, при вполне решительном настроении с нашей стороны, шантажисты постоянно повышали цену и меняли условия: это было не раз, не два и даже не пять.

Мы продолжали диалог, хотя диалог потерял конструктивность из-за угроз в сторону репутации и бесконечно растущих аппетитов. Шантажисты решили выложить часть базы и начать информационное давление для того, чтобы получить больше денег.

Очень грязными методами применяется давление через сми, чтоб вызвать резонас и как-то опорочить компанию. Формы шантажа и угроз дошли до абсурда, креативность достигла пика.

Инфраструктура 1win находится в полной безопасности. Спасибо всем, кто адекватно относится к ситуации», – написал основатель 1win в телеграме.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Owner 1win
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