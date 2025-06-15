Винисиус про КЧМ: «Реал» хочет выиграть, потому что люди никогда не забывают первый турнир. Только этого трофея у нас нет»

Винисиус Жуниор рассказал о желании «Реала» выиграть клубный чемпионат мира.

«Мадрид » на групповом этапе КЧМ сыграет с «Аль-Хилалем» (18 июня), «Пачукой» (22-го) и «Ред Булл Зальцбург» (27-го).

«Мы хотим выиграть первый клубный чемпионат мира, потому что люди никогда не забывают первый турнир. И только этого трофея нет у «Реала», так что мы хотим выиграть.

Здесь очень жарко. Первая игра у нас в три часа дня. Надо хорошо подготовиться, потому что будет очень трудно», – заявил 24-летний вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус в эфире Real Madrid TV.