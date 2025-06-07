«Милан» интересуется Джакой, клубу нравится игра опорника. Футболист изъявил желание уйти из «Байера»
Гранит Джака может перейти в клуб из Серии А.
Действующий контракт полузащитника и «Байера» рассчитан до июня 2028 года.
Ранее появилась информация, что швейцарский хавбек ведет переговоры об уходе из немецкого клуба.
Гранит Джака может продолжить карьеру в Серии А, где футболистом интересуется «Милан». Итальянскому клубу нравится игра опорника.
В минувшем сезоне Джака провел 50 матчей за «Байер», забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sport
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