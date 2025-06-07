«Милан» интересуется Джакой, клубу нравится игра опорника. Футболист изъявил желание уйти из «Байера»

Гранит Джака может перейти в клуб из Серии А.

Действующий контракт полузащитника и «Байера » рассчитан до июня 2028 года.

Ранее появилась информация , что швейцарский хавбек ведет переговоры об уходе из немецкого клуба.

Гранит Джака может продолжить карьеру в Серии А, где футболистом интересуется «Милан ». Итальянскому клубу нравится игра опорника.

В минувшем сезоне Джака провел 50 матчей за «Байер», забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.