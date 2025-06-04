Джака ведет переговоры об уходе из «Байера». Клуб не намерен отпускать 32-летнего хавбека

Гранит Джака может покинуть «Байер».

Ранее на церемонии завершения карьеры своего брата, Таулянта Джаки , 32-летний хавбек заявил болельщикам «Базеля», что «один Джака уходит, другой – скоро вернется».

Как сообщает Blick со ссылкой на источники, трансфер игрока уже обсуждается, но не в швейцарский клуб.

С какими командами ведутся переговоры, не уточняется. Действующее соглашение Джаки рассчитано до 2028 года.

«Мы твердо намерены продолжать сотрудничество с Гранитом», – заявил в интервью kicker спортивный директор «Байера» Симон Рольфес .

В минувшем сезоне опорный полузащитник провел 50 матчей за клуб, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

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