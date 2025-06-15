«Арсенал» уверен в продлении контракта с Льюисом-Скелли и не беспокоится из-за интереса к игроку от других клубов
«Арсенал» уверен, что продлит контракт с Майлзом Льюисом-Скелли.
Соглашение 18-летнего футболиста, играющего как слева в защите, так и в центре поля, рассчитано до лета 2026 года. Сообщалось, что «Реал» может подписать игрока свободным агентом через год.
По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб сохраняет уверенность и оптимизм в отношении заключения нового соглашения с Майлзом, так как переговоры уже находятся на продвинутой стадии.
Также «Арсенал» не беспокоится из-за последних новостей об интересе к футболисту со стороны других клубов и ждет, что воспитанник продолжит играть за родную команду.
Льюис-Скелли забил 1 гол в 23 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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