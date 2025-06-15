Игрок «Динамо» Барнаул Яркин забил рукой – «Носте» во Второй лиге Б. Это его второй такой гол с октября 2024-го
Артем Яркин забил рукой в матче «Носта» – «Динамо Барнаул».
Нападающий гостей открыл счет на 39-й минуте. Он переправил мяч в ворота рукой – главный судья засчитал гол, несмотря на недовольство футболистов хозяев.
Во втором тайме Яркин сделал дубль.
Это второй мяч рукой для Яркина за год – в октябре 2024-го форвард так же забил казанскому «Соколу» (3:2).
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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