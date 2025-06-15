Игрок «Динамо» Барнаул Яркин забил рукой – «Носте» во Второй лиге Б. Это его второй такой гол с октября 2024-го

Артем Яркин забил рукой в матче «Носта» – «Динамо Барнаул».

Нападающий гостей открыл счет на 39-й минуте. Он переправил мяч в ворота рукой – главный судья засчитал гол, несмотря на недовольство футболистов хозяев.

Во втором тайме Яркин сделал дубль.

Это второй мяч рукой для Яркина за год – в октябре 2024-го форвард так же забил казанскому «Соколу» (3:2).