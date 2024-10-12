Гол рукой во Второй лиге – это снежный матч барнаульского «Динамо»! Помог победить

Судья засчитал.

Гол рукой – главный хайлайт матча LEON-Второй Лиги Б между барнаульским «Динамо» и казанским «Соколом» (3:2).

Отличился нападающий барнаульского «Динамо» Артем Яркин: на 22-й минуте оригинально замкнул прострел с фланга.

И правда забил рукой – на повторе видно!

25-летний судья Максим Новиков, который первый сезон проводит на профессиональном уровне, гол засчитал. Вероятно, не увидел игру рукой из-за сильного снегопада.

После матча «Сокол» потроллил соперника – оставил в раздевалке картонку с изображением руки со знаками вопроса и поблагодарил за прием.

Матч вообще получился очень снежным: погода в Барнауле уже вполне зимняя. Впрочем, это только способствовало страсти на побелевшем газоне.

Барнаульское «Динамо» чуть не упустило победу, хотя вело 3:0. «Сокол» забил забил на 78-й и 80-й, а вот сравнять уже не успел. Итог – 3:2 в пользу «Динамо». Без гола Яркина победы не было бы!

28-летний Артем Яркин – воспитанник барнаульского «Динамо», который всю карьеру катается по скромным клубам. Во взрослом футболе дебютировал в «Чите» после года в дубле «Сибири», поиграл за «Носту» и «Калугу». В 2022-м вернулся в Барнаул, из которого на полгода уехал в «Астрахань». С конца июля он снова в «Динамо».

Гол «Соколу» – второй в сезоне для Яркина. В прошлый раз забивал сразу после возвращения – в дебютном матче.

«Динамо» отдалилось от зоны вылета и теперь в середине таблицы. Следующий матч – дома против «Носты» 19 октября. «Сокол» на день раньше примет вторую команду «Пари НН».

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Фото: vk.com/fcsokol_kazan