Алвес выиграл суд у бывшей жены о выплате алиментов. Экс-игроку «Барсы» вернут 628 000 евро, удержанных в ходе разбирательств
Дани Алвес выиграл суд против бывшей жены по делу о выплате алиментов.
Экс-супруга бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Динора Сантана подавала в суд на Алвеса, настаивая на том, что Дани не выполнил соглашение об уплате алиментов, заключенное в 2012 году.
Однако суд в Барселоне встал на сторону 42-летнего бразильца и посчитал, что он полностью выполнил все свои обязательства.
По итогам разбирательства Алвесу вернут 628 тысяч евро – эта сумма была удержана в ходе процесса, инициированного его бывшей женой. Также суд обязал Динору оплатить судебные издержки.
Алвес и Сантана были в браке с 2008 по 2011 год. У них двое общих детей – Виктория и Даниел.
Дани Алвес – оправдан. С чем связан поворот в деле об изнасиловании?
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Record
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