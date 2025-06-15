Голкипера кировского «Динамо» Еремеева удалили за жесткий стык с форвардом «Сибири». В ворота встал полевой игрок – у хозяев больше не было замен

В матче «Динамо Киров» – «Сибирь» произошло серьезное столкновение.

На 78-й минуте встречи в 18-м туре «Серебра» LEON Второй лиги А (1:2) вратарь хозяев Денис Еремеев неудачно сыграл на выходе и врезался в нападающего «Сибири» Евгения Татаринова. На поле появилась машина скорой помощи, главный арбитр показал Еремееву красную карточку. Голкипера унесли на носилках.

После этого в ворота «Динамо» встал полевой игрок – к тому моменту у команды больше не осталось замен, поэтому голкипером стал защитник Артем Пасько. В том же эпизоде «Сибирь» забила победный гол, со штрафного отличился нападающий Владимир Марухин.

По итогам весеннего этапа «Серебра» Второй лиги А «Сибирь» финишировала второй, кировское «Динамо» заняло третье место.