У Устари 13 очков за отбитый пенальти и сухой матч с «Аль-Ахли». Вратаря «Интер Майами» выбрал 31 фэнтези-менеджер
«Интер» и «Аль-Ахли» сыграли 0:0 в матче открытия клубного чемпионата мира.
Вратарь «Интера» Оскар Устари отразил пенальти на 43-й минуте. Всего у него 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +4 за сухой матч, +5 за отбитый пенальти, +2 за сэйвы).
Его выбрал 31 фэнтези-менеджер (0,79%).
Устари – лишь 39-й вратарь по популярности в фэнтези КЧМ.
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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
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