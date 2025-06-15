У Устари 13 очков за отбитый пенальти и сухой матч с «Аль-Ахли». Вратаря «Интер Майами» выбрал 31 фэнтези-менеджер

«Интер» и «Аль-Ахли» сыграли 0:0 в матче открытия клубного чемпионата мира.

Вратарь «Интера» Оскар Устари отразил пенальти на 43-й минуте. Всего у него 13 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +4 за сухой матч, +5 за отбитый пенальти, +2 за сэйвы).

Его выбрал 31 фэнтези-менеджер (0,79%).

Устари – лишь 39-й вратарь по популярности в фэнтези КЧМ.

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