Тавареш из «Лацио» посоревнуется в беге на 100 метров с болеющим за «Рому» призером ОИ-2024 по прыжкам в длину Фурлани: «Нуну – мой близкий друг, мы все организуем»

Нуну Тавареш из «Лацио» примет участие в забеге на 100 метров с прыгуном в длину.

Ранее латераль «Лацио » заявил, что хотел бы посоревноваться в спринте со своим другом – чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады-2024 по прыжкам в длину Маттиа Фурлани .

20-летний Фурлани, болеющий за «Рому », подтвердил, что принял вызов: «Да, Нуну – мой близкий друг, и я, конечно, согласился. Мы все организуем».

Позднее легкоатлет выложил в соцсетях фото, на котором зафиксировано, что он развил скорость 38,3 км/ч на соревнованиях по прыжкам в длину.

«В любое время, брат», – написал Фурлани. Тавареш ответил, добавив к фото смайлик с поднятым большим пальцем и подписью: «Ахахаха».

«Лацио» выкупил Тавареша у «Арсенала». Защитник сделал 8 ассистов в 23 матчах Серии А