Тавареш из «Лацио» посоревнуется в беге на 100 метров с болеющим за «Рому» призером ОИ-2024 по прыжкам в длину Фурлани: «Нуну – мой близкий друг, мы все организуем»
Нуну Тавареш из «Лацио» примет участие в забеге на 100 метров с прыгуном в длину.
Ранее латераль «Лацио» заявил, что хотел бы посоревноваться в спринте со своим другом – чемпионом мира и бронзовым призером Олимпиады-2024 по прыжкам в длину Маттиа Фурлани.
20-летний Фурлани, болеющий за «Рому», подтвердил, что принял вызов: «Да, Нуну – мой близкий друг, и я, конечно, согласился. Мы все организуем».
Позднее легкоатлет выложил в соцсетях фото, на котором зафиксировано, что он развил скорость 38,3 км/ч на соревнованиях по прыжкам в длину.
«В любое время, брат», – написал Фурлани. Тавареш ответил, добавив к фото смайлик с поднятым большим пальцем и подписью: «Ахахаха».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: SportMediaset
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