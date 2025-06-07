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«Рома» вернет историческую эмблему с буквами ASR: «Символы имеют значение, уважение к истории необходимо для строительства будущего»

«Рома» вернет историческую эмблему с буквами ASR.

Ранее римский клуб объявил о назначении Джан Пьеро Гасперини на пост главного тренера.

«С гордостью объявляем о поэтапном возвращении исторического герба с буквами ASR – символа, воплощающего душу клуба. Это решение принято с глубоким уважением к традициям и в ответ на искренние пожелания болельщиков – как дань идентичности «Ромы».

Мы убеждены, что символы клуба имеют значение и что уважение к нашим корням необходимо для строительства будущего», – говорится в обращении клуба к болельщикам. 

Самый первый логотип «Ромы», принятый в 1927 году, представлял собой изображение волчицы, кормящей двух младенцев, с монограммой ASR (Associazione Sportiva Roma) внизу. С 2000 по 2013 год клуб также использовал герб с буквами ASR, после чего отказался от этого элемента, заменив его словом Roma и годом основания клуба – 1927.

Изображение: сайт «Ромы»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2288 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Ромы»
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