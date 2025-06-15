«Балтика» подписала Бевеева. Экс-тренер «Урала» Аверьянов называл защитника «калмыцким Марадоной»

«Балтика» осуществила трансфер Мингияна Бевеева.

29-летний защитник перешел из «Урала ». В прошлом экс-тренер екатеринбуржцев Евгений Аверьянов говорил об игроке: «Мы его в команде называем калмыцким Марадоной».

«Футбольный клуб «Балтика » подписал трудовое соглашение с крайним защитником Мингияном Бевеевым !

Свой футбольный путь Мингиян начал в РСДЮШОР Элисты, а в юношеском возрасте продолжил обучение в Астрахани. В 2014 году оказался в системе астраханского «Волгаря», откуда отправился в аренду в «Митос» из Новочеркасска, а затем – в «Носту» из Новотроицка.

В 2018 году защитник перешел в «Урал», где выступал за молодежный и второй составы, а в сентябре этого же года дебютировал в основном составе в Кубке России. Затем Бевеев усилил «КАМАЗ», а в 2022 году стал игроком «Енисея», с которым дошел до полуфинала Кубка страны. В июне 2022-го Мингиян вновь вернулся в «Урал», где провел три сезона, сыграл 93 матча, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

Трудовое соглашение заключено до 30 июня 2027 года.

Мы приветствуем Мингияна в рядах Балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» – говорится в сообщении «Балтики».

Изображение: t.me/fc_baltika