«Бевеева называем калмыцким Марадоной. Футбольный бог его вознаградил». Тренер «Урала» про победный гол защитника в матче Кубка России

Тренер «Урала» сказал, что Мингияна Бевеева называют калмыцким Марадоной.

28-летний игрок стал автором единственного гола в матче команды с «Балтикой» (1:0) в 6-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

Он отличился спустя две минуты после выхода на замену во втором тайме.

– Когда вы выпускали Бевеева после перерыва, думали о том, что он первым же касанием забьет победный гол?

– Мы его в команде называем калмыцким Марадоной . Хорошо, что так получилось, он сам изъявил желание остаться именно здесь и принять участие в кубковом матче, за что его футбольный бог вознаградил, – сказал Евгений Аверьянов .

«Урал » вышел в первый этап 1/4 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, занявших третьи места на групповом этапе Пути РПЛ.