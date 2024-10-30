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  • «Бевеева называем калмыцким Марадоной. Футбольный бог его вознаградил». Тренер «Урала» про победный гол защитника в матче Кубка России
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«Бевеева называем калмыцким Марадоной. Футбольный бог его вознаградил». Тренер «Урала» про победный гол защитника в матче Кубка России

Тренер «Урала» сказал, что Мингияна Бевеева называют калмыцким Марадоной.

28-летний игрок стал автором единственного гола в матче команды с «Балтикой» (1:0) в 6-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. 

Он отличился спустя две минуты после выхода на замену во втором тайме.

– Когда вы выпускали Бевеева после перерыва, думали о том, что он первым же касанием забьет победный гол?

– Мы его в команде называем калмыцким Марадоной. Хорошо, что так получилось, он сам изъявил желание остаться именно здесь и принять участие в кубковом матче, за что его футбольный бог вознаградил, – сказал Евгений Аверьянов.

«Урал» вышел в первый этап 1/4 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, занявших третьи места на групповом этапе Пути РПЛ.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoПервая лига
logoБалтика
logoУрал
logoДиего Марадона
Евгений Аверьянов
logoМатч ТВ
logoМингиян Бевеев
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