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Суарес об игре «Интер Майами» после 0:0 с «Аль-Ахли»: «Не думаю, что нам нужно что-то улучшать. Просто надо забить гол в следующей игре»

Луис Суарес высказался о ничьей «Интер Майами» с «Аль-Ахли» (0:0) на КЧМ.

Американский и египетский клубы обошлись без забитых мячей в матче открытия турнира. 

«Их вратарь [Мохамед Эль-Шенави] много раз выручил. Он был лучшим игроком матча – вместе с Оскаром [Устари]. Но для этого ведь и существуют вратари. 

Я не думаю, что нам нужно что-то улучшать. Просто надо забить гол в следующей игре, чтобы успокоиться. 

Мы оказываем давление на себя, потому что хотим показать, почему попали на этот турнир. Мы хотим соревноваться, хотим побеждать.

Понимаем, что турнир сложный, знаем, с кем предстоит столкнуться. Это прекрасный момент для того, чтобы показать, на что мы способны как команда», – сказал уругвайский форвард. 

Соперниками клуба из Флориды в следующих играх будут португальский «Порту» (19 июня) и бразильский «Палмейрас» (24 июня). 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт МЛС
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logoМохамед Эль-Шенави
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