38-летний вратарь «Интер Майами» Устари сделал 8 сэйвов в игре с «Аль-Ахли» на КЧМ, в том числе отразив пенальти. Аргентинца назвали лучшим игроком матча
Аргентинец ни разу не пропустил в матче открытия чемпионата мира среди клубов против египетского «Аль-Ахли» (0:0) и был признан лучшим игроком встречи.
В общей сложности он отразил 8 ударов соперника, в том числе пенальти от полузащитника Трезеге на 43-й минуте.
«Меня назвали MVP, но им мог бы стать и вратарь соперника [Мохамед Эль-Шенави]. Он показал невероятную игру. У меня осталось ощущение, что мы могли забить. И в целом по игре мы были лучше», – сказал Устари.
До перехода в клуб МЛС аргентинский вратарь выступал за чилийский «Аудакс Итальяно». Ранее он отыграл много лет за мексиканские клубы, а в Европе выступал за испанский «Хетафе».
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