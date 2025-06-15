Маскерано про 0:0 с «Аль-Ахли»: «Я доволен игрой. В первом тайме «Интер Майами» допустил несколько потерь, во втором мы были гораздо лучше и могли выиграть»
Хавьер Маскерано сказал, что доволен стартом «Интер Майами» на КЧМ.
В матче открытия турнира клуб из Флориды сыграл вничью с египетским «Аль-Ахли» (0:0).
«Я доволен игрой. Во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. В первом тайме мы допустили несколько потерь и позволили им провести опасные атаки. Во втором тайме мы захватили инициативу, взяли игру под контроль и могли выиграть.
Это была захватывающая игра, теперь на очереди следующая», – сказал главный тренер «Интер Майами».
Во втором матче на турнире клуб МЛС сыграет с португальским «Порту» 19 июня.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Athletic
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