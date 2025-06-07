«Милану» сообщили о желании Леау уйти из клуба. Клуб хочет получить минимум 70 млн евро, вингер интересен «Баварии»
Рафаэл Леау хочет покинуть «Милан».
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, итальянский клуб был проинформирован об этом желании португальца.
Отмечается, что «россонери» хотели бы получить как минимум гарантированные 70 миллионов евро за вингера.
«Бавария» проявляет интерес к футболисту, но на данный момент между сторонами были лишь контакты и телефонные звонки.
Мюнхенцы еще не готовят предложение. Клуб рассматривает разных игроков на позицию левого вингера.
В прошлом сезоне Рафаэл Леау забил 8 голов и сделал 8 передач в 34 матчах Серии А.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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