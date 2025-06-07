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«Милану» сообщили о желании Леау уйти из клуба. Клуб хочет получить минимум 70 млн евро, вингер интересен «Баварии»

Рафаэл Леау хочет покинуть «Милан».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, итальянский клуб был проинформирован об этом желании португальца.

Отмечается, что «россонери» хотели бы получить как минимум гарантированные 70 миллионов евро за вингера.

«Бавария» проявляет интерес к футболисту, но на данный момент между сторонами были лишь контакты и телефонные звонки.

Мюнхенцы еще не готовят предложение. Клуб рассматривает разных игроков на позицию левого вингера.

В прошлом сезоне Рафаэл Леау забил 8 голов и сделал 8 передач в 34 матчах Серии А.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoРафаэл Леау
logoБавария
logoМилан
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoбундеслига Германия
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