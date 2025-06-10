Антони о вызове в сборную Бразилии: «Один из самых эмоциональных моментов. Я упал на самое дно, но сказал себе: «Я не разучился играть, не зря выступал на ЧМ». Трудные времена сделали меня сильнее»

Антони признался, что испытал сильные эмоции от вызова в сборную Бразилии.

«Это был один из самых эмоциональных моментов. Я сказал некоторым друзьям по сборной, что этот вызов был более волнующим, чем когда я впервые сюда приехал [в октябре 2021 года], и еще более эмоциональным после всего, через что я прошел.

Быть в хорошей форме, упасть на самое дно и сохранить стойкость с Божьей помощью и с помощью моей семьи было очень важно.

Несмотря на то, что в те трудные времена у меня не было никакой надежды, в то же время я помнил многое из того, что пережил. Я остановился, подумал и сказал себе: «Я не разучился играть в футбол, я не зря играл на чемпионате мира, не зря попал в сборную». Все происходит по определенным причинам, и этот период был очень необходим в моей жизни, потому что это сделало меня сильнее», – сказал вингер сборной Бразилии в интервью медиа CBF.