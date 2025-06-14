Юран против Герартса в ЦСКА: «Когда в Россию приезжают Адвокат и Хиддинк, я за, а когда ноунейм – не понимаю. Если он там не востребован, для чего мы должны его сюда везти?»
Ранее стало известно, что 43-летний тренер из Бельгии, работавший в «Шальке» и бельгийском «Юнионе», – основной претендент на вакантный пост в ЦСКА.
– Сергей Юран против?
– Я против, однозначно, потому что…
– А можно вот сейчас так фундаментально, Сереж, почему ты против?
– Ну, во-первых, когда сюда приезжает Дик Адвокат, я за. Когда приезжает Гус Хиддинк, я за. Да, можно поучиться, можно что-то увидеть. Все-таки. А когда…
– Ноунеймы?
– Ноунейм, извини за английский, за прямоту, но я этого не понимаю.
– Но кто-то возразит. Николич не ноунейм, тем более с «Локомотивом» успеха добивался. Но и бельгиец тоже тренировал неплохо – и хорошие команды. То есть не то, что там из мешка достали.
– Почему он там не востребован? Он неплохо тренировал там. Но если он там не востребован, мы должны его сюда везти. Для чего? Это показатель. Если ты чего-то соответствуешь в Европе, тебя в любом случае будут приглашать, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.