Юран против Герартса в ЦСКА: «Когда в Россию приезжают Адвокат и Хиддинк, я за, а когда ноунейм – не понимаю. Если он там не востребован, для чего мы должны его сюда везти?»

Сергей Юран считает, что ЦСКА не нужно назначать Карела Герартса тренером.

Ранее стало известно , что 43-летний тренер из Бельгии, работавший в «Шальке» и бельгийском «Юнионе», – основной претендент на вакантный пост в ЦСКА.

– Сергей Юран против?

– Я против, однозначно, потому что…

– А можно вот сейчас так фундаментально, Сереж, почему ты против?

– Ну, во-первых, когда сюда приезжает Дик Адвокат, я за. Когда приезжает Гус Хиддинк, я за. Да, можно поучиться, можно что-то увидеть. Все-таки. А когда…

– Ноунеймы?

– Ноунейм, извини за английский, за прямоту, но я этого не понимаю.



– Но кто-то возразит. Николич не ноунейм, тем более с «Локомотивом» успеха добивался. Но и бельгиец тоже тренировал неплохо – и хорошие команды. То есть не то, что там из мешка достали.

– Почему он там не востребован? Он неплохо тренировал там. Но если он там не востребован, мы должны его сюда везти. Для чего? Это показатель. Если ты чего-то соответствуешь в Европе, тебя в любом случае будут приглашать, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.