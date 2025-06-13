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Тарханов о Герартсе и ЦСКА: «Его никто не знает. В такой ситуации надо искать русских тренеров. Если Игнашевич возглавит команду, это будет понятно»

Александр Тарханов высказался о возможном назначении Карела Герартса в ЦСКА.

Ранее появилась информация, что бельгийский специалист является главным претендентом на пост тренера команды. Карел Герартс прежде работал в «Шальке» и бельгийском «Юнионе».

«Он тренировал в Германии. Это как-то нас клевещет (смеется). Но это к футболу, конечно, не относится. Я не думаю, что это точная информация. Только у журналистов появляется где-то повод, так сразу называют первым кандидатом. Про этого тренера я никогда не слышал.

Если Игнашевич возглавит команду, это будет понятно. У него уже есть опыт работы в «Балтике». ЦСКА не сравнится с «Балтикой» по уровню состава. Он принципиальный парень такой. Я его знаю. Я же его готовил. Он был у меня в «Крыльях». Он парень с характером. За счет характера он и вылезает на высокий уровень.

С таким составом ЦСКА точно может бороться на чемпионство. Придет тренер и попробуют усилить команду. Этого бельгийского тренера никто не знает. Еще мы не знаем, поедет ли он из Европы в Россию. Я считаю, что в такой ситуации надо искать русских тренеров», – сказал бывший игрок и тренер ЦСКА.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26079 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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Карел Герартс
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