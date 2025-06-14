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Герартс, на которого претендует ЦСКА, может возглавить «Реймс» – клуб впечатлен переговорами с тренером

Карел Герартс, помимо ЦСКА, имеет предложение от «Реймса».

Ранее стало известно, что бельгийский специалист является одним из претендентов на пост главного тренера московского клуба.

По информации журналиста Саши Тавольери, над назначением тренера также размышляет «Реймс», который остался под впечатлением от переговоров с Герартсом.

При этом российский клуб предложил Карелу «крупный контракт».

Герартс прежде работал в «Шальке» и бельгийском «Юнионе».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Саши Тавольери
Карел Герартс
logoРеймс
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
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