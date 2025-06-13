Булыкин о Герартсе и ЦСКА: «У нас клубы любят брать неизвестных иностранных тренеров – я против такого подхода. Лучше рискнуть своими ребятами»

Дмитрий Булыкин выступил против назначения иностранного тренера в ЦСКА.

Ранее появилась информация , что бельгийский специалист Карел Герартс является главным претендентом на пост тренера команды.

«Приятно, когда те, против кого или с кем играл, становятся звездами, как Лукаку или Вертонген. Или становятся тренерами.

Но я бы на месте ЦСКА рассмотрел не Герартса, а российских специалистов. Это было бы круче для нашего футбола. Учитывая, что у Герартса не получилось в «Шальке», для ЦСКА это большой риск.

Лучше рискнуть своими ребятами, которые ближе к российскому футболу и болельщикам, чем опять приглашать иностранца, который не факт, что себя покажет в России.

У нас не только ЦСКА, но и все другие клубы любят брать неизвестных иностранных тренеров. Я категорически против такого подхода», – сказал бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.