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«Борнмут» предлагал 40 млн евро за Хилу – «Лацио» отказался от сделки (Альфредо Педулла)

«Борнмут» предлагал 40 млн евро за Марио Хилу – «Лацио» отказался от сделки.

Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла. 

Ранее сообщалось, что римляне не хотят продавать 24-летнего защитника за сумму меньше 30 миллионов евро. Экс-игрок системы «Реала» выступает за «Лацио» с 2022 года. 

Ранее «Борнмут» продал защитника Дина Хейсена в «Реал» за 50 млн фунтов. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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