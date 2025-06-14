«Борнмут» предлагал 40 млн евро за Хилу – «Лацио» отказался от сделки (Альфредо Педулла)
«Борнмут» предлагал 40 млн евро за Марио Хилу – «Лацио» отказался от сделки.
Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.
Ранее сообщалось, что римляне не хотят продавать 24-летнего защитника за сумму меньше 30 миллионов евро. Экс-игрок системы «Реала» выступает за «Лацио» с 2022 года.
Ранее «Борнмут» продал защитника Дина Хейсена в «Реал» за 50 млн фунтов.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?5220 голосов
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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