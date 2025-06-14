«Борнмут» предлагал 40 млн евро за Хилу – «Лацио» отказался от сделки (Альфредо Педулла)

«Борнмут» предлагал 40 млн евро за Марио Хилу – «Лацио» отказался от сделки.

Об этом сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

Ранее сообщалось, что римляне не хотят продавать 24-летнего защитника за сумму меньше 30 миллионов евро. Экс-игрок системы «Реала» выступает за «Лацио » с 2022 года.

Ранее «Борнмут» продал защитника Дина Хейсена в «Реал» за 50 млн фунтов.