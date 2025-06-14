  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Палмейраса» Лейла: «Наш клуб – самый надежный и хорошо управляемый в Южной Америке. Мы являемся мировым эталоном. И у руля – женщина»
0

Глава «Палмейраса» Лейла: «Наш клуб – самый надежный и хорошо управляемый в Южной Америке. Мы являемся мировым эталоном. И у руля – женщина»

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра назвала клуб мировым эталоном в управлении.

Бразильский «Палмейрас» – единственный из 32 участников клубного чемпионата мира, президентом которого является женщина.  

«Я не сомневаюсь, что «Палмейрас» – самый надежный и хорошо управляемый клуб в Южной Америке. Конечно, этот уровень совершенства – не только моя заслуга, но и всех тех невероятных профессионалов, которые у нас есть. Никто ничего не достигает в одиночку. Теперь европейские гиганты доверяют в бизнесе. Сегодня мы являемся мировым эталоном. И у руля – женщина.

«Палмейрас» – один из немногих клубов в Бразилии, который вовремя выполняет все свои финансовые обязательства, это касается и персонала, и игроков, и расчетов за трансферы. Для меня это не подлежит обсуждению. Я из сферы бизнеса и не хочу пятнать свое имя.

Абсурдно, что некоторые бразильские клубы не могут выплачивать зарплату, но продолжают подписывать игроков. Вот почему я выступаю за финансовую честность в Бразилии», – сообщила Лейла Перейра. 

Чего добьется Карпин в «Динамо»?4014 голосов
Сделает чемпиономВалерий Карпин
Возьмет только КубокFONBET Кубок России
Ничего не выиграетМарцел Личка
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Guardian
logoПалмейрас
logoчемпионат мира среди клубов
logoвысшая лига Бразилия
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава «Палмейраса» Перейра: «Считается, что женщины – слабый пол, но это не так. Если меня бьют, я бью в ответ гораздо сильнее. Мой способ ответить – показывать достижения клуба»
19вчера, 19:01
«Палмейрас» хочет купить Барко у «Спартака», но не готов платить 20 млн евро. Стороны продолжат переговоры (BolaVIP)
333 июня, 06:58
«Барселона» продала Роке «Палмейрасу» за 25,5 плюс 5 млн евро
5728 февраля, 18:13Фото
Главные новости
«Основа» клубного ЧМ: соберите команду за 2 минуты, чтобы смотреть было еще интереснее
5 минут назадТесты и игры
Карпин возглавил «Динамо», Бекхэм стал рыцарем, «Реал» купил Мастантуоно, спорт Ирана осудил атаку Израиля, решение CAS по делу Влашича и другие новости
150 минут назад
«Тоттенхэм» готов заплатить 65+5 млн фунтов за Мбемо. Клуб предложил «Брентфорду» больше, чем «МЮ» (Mirror)
255 минут назад
ЦСКА хочет пригласить Каннаваро на пост главного тренера (Джанлука Ди Марцио)
24сегодня, 03:15
Бекхэм посвящен в рыцари за заслуги в футболе и благотворительную деятельность
68вчера, 22:12
Мостовой о Мусаеве: «Если человек нефутбольный, он им и останется. Давайте позовем его поиграть. Да он не поймет, как остановить мяч»
116вчера, 21:58
Карпин – фанатам «Динамо»: «В каждой игре команда будет пытаться выиграть, будет умирать, претензий по самоотдаче точно не будет. Результат зависит от многих факторов»
60вчера, 21:52
«Ювентус» ищет полузащитника. Эдерсон – основная цель, Тонали и Фраттези тоже в списке
6вчера, 21:48
«Аль-Наср» предлагает Спаллетти 2-летний контракт на 18 млн евро в год
13вчера, 21:38
Все игры и тесты про спорт – в отдельном разделе на Спортсе’‘. Заходите развлечься или залипнуть
вчера, 21:30
Ко всем новостям
Последние новости
Гути о КЧМ: «Я вижу финал «ПСЖ» – «Реал». С приходом Алонсо и новых игроков у «Мадрида» есть преимущество»
14вчера, 22:03
Ловчев о способности Карпина выиграть РПЛ с «Динамо»: «Следующий сезон – празднование столетия «Зенита», а 3-е место Личка занимал. Пока не видел команды, которая так бы здорово играла у Валерия»
18вчера, 21:43
Экс-защитник «Реала» Руджери о Мастантуоно: «Cравнивать его с Месси и Марадоной слишком рано, они были гениями. Он может стать гением и лидером «Реала» через несколько лет»
2вчера, 21:35
Суарес про КЧМ: «Европейские клубы прилетят после долгого сезона, возможна усталость. Выигравший все «ПСЖ», «Интер», «Сити», «Реал» – команды сильные, но сюрпризы будут. Надеюсь, от нас»
12вчера, 21:34
Посол «Тоттенхэма» Кинг посетил больницу, чтобы привлечь внимание к теме донорства. Экс-игрок клуба обсудил потребность в донорах из числа чернокожих и азиатов
1вчера, 21:19
Коллина о задержках поднятия флажка при офсайдах: «Иногда игроки пробегают 40 метров и рискуют получить травму. Собираемся внедрить улучшенную версию технологии»
6вчера, 21:19
Карпин о составе «Динамо»: «Сильно не изменится, времени не так много, но любой тренер хочет усилить какие-то позиции. Даже в «ПСЖ», выигравшем ЛЧ, будут изменения»
7вчера, 21:17
Сергей Юран: «Карпин внесет в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Он умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться»
13вчера, 20:58
Ширер о том, что Аморим нашел плюс в пропуске «МЮ» еврокубков: «Один маленький есть, но его перевешивают 8-9 минусов. Лучшие футболисты хотят играть в ЛЧ, плюс есть финансовый вопрос»
вчера, 20:55
«Сити» обыграл трансфер Рейндерса фотографией с Синим Пауэр-рейнджером, переходы Шерки и Аит-Нури – мемом с двойником Человека-паука
3вчера, 20:46Фото