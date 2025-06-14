Глава «Палмейраса» Лейла: «Наш клуб – самый надежный и хорошо управляемый в Южной Америке. Мы являемся мировым эталоном. И у руля – женщина»

Президент «Палмейраса» Лейла Перейра назвала клуб мировым эталоном в управлении.

Бразильский «Палмейрас » – единственный из 32 участников клубного чемпионата мира, президентом которого является женщина.

«Я не сомневаюсь, что «Палмейрас» – самый надежный и хорошо управляемый клуб в Южной Америке. Конечно, этот уровень совершенства – не только моя заслуга, но и всех тех невероятных профессионалов, которые у нас есть. Никто ничего не достигает в одиночку. Теперь европейские гиганты доверяют в бизнесе. Сегодня мы являемся мировым эталоном. И у руля – женщина.

«Палмейрас » – один из немногих клубов в Бразилии, который вовремя выполняет все свои финансовые обязательства, это касается и персонала, и игроков, и расчетов за трансферы. Для меня это не подлежит обсуждению. Я из сферы бизнеса и не хочу пятнать свое имя.

Абсурдно, что некоторые бразильские клубы не могут выплачивать зарплату, но продолжают подписывать игроков. Вот почему я выступаю за финансовую честность в Бразилии», – сообщила Лейла Перейра.