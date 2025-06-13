Глава «Палмейраса» Перейра: «Считается, что женщины – слабый пол, но это не так. Если меня бьют, я бью в ответ гораздо сильнее. Мой способ ответить – показывать достижения клуба»

Лейла Перейра хотела бы видеть в футболе побольше женщин.

«Люди считают, что женщины – слабый пол, но это не так. Я даю отпор. Если меня бьют, я бью в ответ – но гораздо сильнее. Мой способ ответить – продолжать работать и показывать достижения «Палмейраса », – отметила глава клуба.

Перейра будет единственным президентом женского пола на клубном чемпионате мира.

«Это вызывает двоякие чувства. С одной стороны, я в восторге. С другой – мне хотелось бы, чтобы женщин в футболе было больше. Моя радость и моя надежда заключается в том, что, видя меня на этой должности, другие женщины вдохновятся бороться за свое место в футболе.

Это не свалилось мне на голову. Потребовались годы, и я преодолела множество трудностей, чтобы оказаться здесь. Нет смысла называть кого-то вдохновением, если ты не готов засучить рукава и бороться за то, чего хочешь», – сказала Перейра.