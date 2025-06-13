Мбемо все еще предпочитает «МЮ» «Тоттенхэму». Манкунианцы сделают новое предложение «Брентфорду»
Бриан Мбемо по-прежнему хочет играть в «Манчестер Юнайтед».
Sky Sports отмечает, что вариант с «Тоттенхэмом» стал для вингера интереснее после того, как в лондонский клуб из «Брентфорда» перешел главный тренер Томас Франк, однако 25-летний футболист по-прежнему отдает предпочтение манкунианцам.
Ожидается, что «МЮ» сделает новое предложение «пчелам». «Брентфорд» в этом месяце отказался продать одного из лидеров за 55 млн фунтов и хочет больше 60 млн.
В АПЛ-2024/25 Мбемо забил 20 голов в 38 турах и вошел в пятерку лучших бомбардиров. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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