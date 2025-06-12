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«Ман Сити» не включил Грилиша в состав на КЧМ. «Эвертон» – главный претендент на игрока у букмекеров

Джек Грилиш не попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний полузащитник, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Букмекеры считают «Эвертон» главным претендентом на Грилиша с коэффициентом 3.40. За 5.00 можно поставить на то, что англичанин останется в «Сити» на следующий сезон.

Клуб Джека Грилиша в следующем сезоне по версии букмекеров:

1. «Эвертон» – 3.40

2. «Ман Сити» – 5.00

3-5. «Тоттенхэм» – 6.00

3-5. «Астон Вилла» – 6.00

3-5. «Байер» – 6.00

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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