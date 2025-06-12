«Ман Сити» не включил Грилиша в состав на КЧМ. «Эвертон» – главный претендент на игрока у букмекеров
Джек Грилиш не попал в заявку «Манчестер Сити» на клубный чемпионат мира.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, 29-летний полузащитник, скорее всего, покинет клуб этим летом.
Букмекеры считают «Эвертон» главным претендентом на Грилиша с коэффициентом 3.40. За 5.00 можно поставить на то, что англичанин останется в «Сити» на следующий сезон.
Клуб Джека Грилиша в следующем сезоне по версии букмекеров:
1. «Эвертон» – 3.40
2. «Ман Сити» – 5.00
3-5. «Тоттенхэм» – 6.00
3-5. «Астон Вилла» – 6.00
3-5. «Байер» – 6.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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