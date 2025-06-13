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Скалони о сборной Аргентины: «Сейчас мы можем играть одинаково и с Месси, и без него, раньше было сложнее. Это хорошо»

Лионель Скалони указал на адаптацию сборной Аргентины к отсутствию Лионеля Месси.

«Сейчас такой момент, когда команда может играть одинаково и с Лео, и без него. Раньше это было сложнее, потому что нам приходилось менять некоторых игроков.

Теперь же необходимости в этом нет, команда работает одинаково в обоих случаях. Это хорошо», – отметил главный тренер чемпионов мира 2022 года.

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Скалони
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
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