Скалони о сборной Аргентины: «Сейчас мы можем играть одинаково и с Месси, и без него, раньше было сложнее. Это хорошо»

Лионель Скалони указал на адаптацию сборной Аргентины к отсутствию Лионеля Месси.

«Сейчас такой момент, когда команда может играть одинаково и с Лео, и без него. Раньше это было сложнее, потому что нам приходилось менять некоторых игроков.

Теперь же необходимости в этом нет, команда работает одинаково в обоих случаях. Это хорошо», – отметил главный тренер чемпионов мира 2022 года.