Скалони об 1:1 с Колумбией: «Даже после удаления Энцо Аргентина продолжала давить. Очень хорошая проверка характера команды»

Лионель Скалони подвел итоги матча Аргентина – Колумбия.

Сборная Аргентины сыграла вничью с Колумбией (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026. На 70-й минуте был удален хавбек Энцо Фернандес.

О матче

«Мы всегда играем с тремя полузащитниками, мы ничего не меняли, но надо отдать должное сопернику. Игра была важна для них, и они вышли играть в свой футбол.

Мы не смогли поймать свой ритм в первом тайме. Футбол – это не только хорошая игра, во втором тайме команда нашла нужный импульс.

Даже после удаления Энцо мы продолжали давить. Это была очень хорошая проверка характера, мы знаем, что у команды он есть».

О замене Месси на 78-й минуте

«Изначально Лео не собирался покидать поле. Потом, когда он увидел, что мы готовим двойную замену, он сказал мне, что уйдет. В итоге мы поменяли игрока, который покинул поле».

О похвале соперника

«Я восхищаюсь Луисом Диасом как игроком. Я сказал ему то, о чем думал в тот момент. Я поздравил его, потому что он звезда», – сказал главный тренер Аргентины Скалони.