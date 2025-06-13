«Тоттенхэм» провел переговоры с «Брентфордом» по Мбемо. Форвард более заинтересован в переходе к «шпорам», чем в «МЮ», после прихода Франка в клуб
«Тоттенхэм» заинтересован в подписании Бриана Мбемо.
Лондонский клуб провел первые переговоры с «Брентфордом» по поводу трансфера форварда.
По информации Sky Sports, Мбемо теперь более заинтересован в переходе в «Тоттенхэм» после того, как экс-тренер «Брентфорда» Томас Франк возглавил «шпор».
Ранее сообщалось, что игрок договорился с «МЮ».
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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