«Ювентус» продлил контракт с Тудором до 2027 года с опцией еще на сезон
«Ювентус» объявил о продлении контракта с Игором Тудором.
Новое соглашение с хорватским специалистом рассчитано до 2027 года и включает опцию продления до 2028-го.
Тудор возглавляет «Ювентус» с марта этого года после ухода Тиаго Мотты. Команда заняла 4-е место в Серии А.
При Игоре у туринцев 5 побед, 3 ничьих и поражение в 9 матчах, разница голов – 13:7.
Фото: juventus.com
Ранее сообщалось, что Тудор будет зарабатывать2,4 млн евро в год.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Ювентуса»
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