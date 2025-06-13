«Ювентус» продлил контракт с Тудором до 2027 года с опцией еще на сезон

«Ювентус» объявил о продлении контракта с Игором Тудором.

Новое соглашение с хорватским специалистом рассчитано до 2027 года и включает опцию продления до 2028-го.

Тудор возглавляет «Ювентус » с марта этого года после ухода Тиаго Мотты. Команда заняла 4-е место в Серии А.

При Игоре у туринцев 5 побед, 3 ничьих и поражение в 9 матчах, разница голов – 13:7.

Фото: juventus.com

Ранее сообщалось, что Тудор будет зарабатывать2,4 млн евро в год.