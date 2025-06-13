Тудор будет зарабатывать 2,4 млн евро в год по новому контракту с «Ювентусом». В соглашении до 2027-го есть опция продления (Николо Скира)
Появились подробности нового контракта Игора Тудора с «Ювентусом».
Хорватский специалист продлевает контракт с туринским клубом до 2027 года.
По информации журналиста Николо Скиры, за год работы Тудор будет получать 2,4 миллиона евро. В соглашение будет включена опция продления до 2028 года.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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