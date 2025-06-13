Тудор будет зарабатывать 2,4 млн евро в год по новому контракту с «Ювентусом». В соглашении до 2027-го есть опция продления (Николо Скира)

Появились подробности нового контракта Игора Тудора с «Ювентусом».

Хорватский специалист продлевает контракт с туринским клубом до 2027 года.

По информации журналиста Николо Скиры, за год работы Тудор будет получать 2,4 миллиона евро. В соглашение будет включена опция продления до 2028 года.

Тудор возглавил «Ювентус » в марте этого года.