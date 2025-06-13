Лофтус-Чик может перейти из «Милана» в «Лацио». Хавбек нравится Сарри (Джанлука Ди Марцио)
Рубен Лофтус-Чик может перейти из «Милана» в «Лацио».
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, 29-летний хавбек очень нравится Маурицио Сарри, который уже работал с ним в «Челси».
Отмечается, что переговоры могут закончиться успешно, поскольку новый тренер «Милана» Массимилиано Аллегри не считает Лофтус-Чика ключевым игроком.
В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб 28 матчей во всех турнирах, сделал одну голевую передачу и получил 3 желтые карточки.
Кривцов интересен «Лацио». Сарри предложили подписать хавбека «Краснодара», тренер предпочитает игроков с опытом в топ-лигах (Corriere dello Sport)
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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