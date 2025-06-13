Рабьо хочет остаться в «Марселе». Аллегри приглашал хавбека в «Милан»

Адриен Рабьо вряд ли перейдет в межсезонье в «Милан».

30-летний хавбек дал понять, что намерен остаться в «Марселе », его контракт с клубом рассчитан до июня 2026 года.

Ранее сообщалось , что в «Милан » Рабьо приглашал новый тренер «россонери» Массимилиано Аллегри , знакомый с ним по совместной работе в «Ювентусе».

В 29 матчах минувшего сезона Лиги 1 на счету полузащитника 9 голов и 4 ассиста.